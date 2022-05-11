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У черзі на закриття вікон у квартирах у Харкові понад 10 тисяч людей
Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, за минулий тиждень вони закрили 1389 вікон у 589 під’їздах та відремонтували 84 покрівлі.
Усього внаслідок обстрілів у місті пошкоджено покрівлі у 788 багатоквартирних будинках, а у 2 264 під’їздах – вікна.
В інформаційно-диспетчерській службі «15-62» харків’яни вже залишили понад 10 тис. заявок на закриття вікон та 2 тис. – на ремонт покрівель.
За інформацією департаменту, з початку війни наслідки руйнувань було усунено у 1 843 будинках міста Харкова.
Над усуненням пошкоджень житлових будинків щодня працюють 473 будівельники комунальних підприємств міста Харкова.