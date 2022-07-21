У Харківській області почали формувати власні продуктові набори: що входить в список?

З 21 липня проднабори, зібрані на Харківщині, будуть доставляти в територіальні громади області.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

До цього жителі області отримували продуктові набори, сформовані в інших областях України, а також у Великій Британії.

«Ми вдячні Офісу Президента, зокрема Гуманітарному штабу, яким керує Кирило Тимошенко. Тепер ми маємо змогу формувати продуктові набори на місці», – сказала Віта Ковальська.

До Харківщини з інших областей України щоденно надходить майже 6 тис. тонн продукції.

«Ці 6 тис. тонн продукції будуть спрямовані на формування майже 1 млн 700 тис. продуктових наборів. Завдяки цьому ми зможемо закрити потреби кожного жителя області», – повідомила Віта Ковальська.

До набору входить: олія, 4 порції м’ясної консерви, рибна консерва, кава або чай. До чаю – печиво, хлібці або сухарики. Також є макарони, манка, рис, пшоно, молоко, овочева консерва, цукор та борошно.

Агентство Телевидения Новости