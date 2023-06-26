Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 157

У КНДР закликають до "війни помсти"

У КНДР закликають до війни помсти

Тисячі прихильників Кім Чен Ина у Північній Кореї закликають його завдати ядерного удару по США і розпочати "війну помсти" (https://zn.ua/ukr/WORLD/vijna-pomsti-ssha-sto-tisjach-korejtsiv-na-vulitsjakh-pkhenjana-zaklikajut-do-jadernoho-udaru-.html) — KCNA.

Вчора у Пхеньяні відбувся масовий мітинг присвячений 73-й річниці початку Корейської війни, його відвідали близько 120 тисяч людей. Значна частина натовпу вигукувала гасла, які закликали до "війни помсти", щоб знищити Сполучені Штати.

На переповненому стадіоні можна було спостерігати сотні плакатів з написами "Весь материк США в межах нашого обстрілу" та "Імперіалістичні США є руйнівниками миру".

Під час мітингу представники офіційного Пхеньяна також виголошували погрози на адресу США, стверджуючи, що Північна Корея "тепер має найсильнішу абсолютну зброю, щоб покарати імперіалістів", а "месники на цій землі горять незламною волею помститися ворогу".

В той же час, напередодні у міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що саме США "докладають усіх зусиль, аби розпочати ядерну війну в регіоні", підтримуючи Південну Корею.

Джерело: https://t.me/znua_live/99863

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіяни стверджують, що «відновлять Каховську ГЕС за рік». Це – неправда
Сегодня 07:03    116
Если что, диктатор Путин может найти политическое убежище у друга Ким Чен Ина
Сегодня 06:36    205
Кажуть, що Захід грабує Україну та таємно вивозить з неї твори мистецтва. Це – маніпуляція
Сегодня 06:27    163
Транзит влади таки відбувається...
25.06.2023 14:12    291
На России подвели итоги вчерашнего недобунта
25.06.2023 12:39    283
Итог "марша Пригожина"
25.06.2023 10:00    357
Під час визволення того є@учого танку з ростовського цирку — толпа зігує вагнерам
25.06.2023 09:48    346
1939 рік - розгром наукового товариства імені Шевченка
25.06.2023 09:05    191
Силовики-затейники
24.06.2023 07:42    201
Новини про те, що у пониззі Дніпра через біолабораторії США зʼявилася холера, – фейкові
24.06.2023 07:02    133
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 