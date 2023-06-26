У КНДР закликають до "війни помсти"

Тисячі прихильників Кім Чен Ина у Північній Кореї закликають його завдати ядерного удару по США і розпочати "війну помсти" (https://zn.ua/ukr/WORLD/vijna-pomsti-ssha-sto-tisjach-korejtsiv-na-vulitsjakh-pkhenjana-zaklikajut-do-jadernoho-udaru-.html) — KCNA.

Вчора у Пхеньяні відбувся масовий мітинг присвячений 73-й річниці початку Корейської війни, його відвідали близько 120 тисяч людей. Значна частина натовпу вигукувала гасла, які закликали до "війни помсти", щоб знищити Сполучені Штати.

На переповненому стадіоні можна було спостерігати сотні плакатів з написами "Весь материк США в межах нашого обстрілу" та "Імперіалістичні США є руйнівниками миру".

Під час мітингу представники офіційного Пхеньяна також виголошували погрози на адресу США, стверджуючи, що Північна Корея "тепер має найсильнішу абсолютну зброю, щоб покарати імперіалістів", а "месники на цій землі горять незламною волею помститися ворогу".

В той же час, напередодні у міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що саме США "докладають усіх зусиль, аби розпочати ядерну війну в регіоні", підтримуючи Південну Корею.

Джерело: https://t.me/znua_live/99863

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