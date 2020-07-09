У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні

Кошти пропонують спрямувати на підготовку військових, надання озброєння, підтримку розвідки

Як повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія Inform” з посиланням на офіційний сайт Комітету Палати представників з асигнувань, Сполучені Штати планують збільшити військову допомогу нашій державі та виділити на оборонну допомогу Україні $ 275 млн, що на $ 25 млн більше, ніж було в попередньому проєкті.

Також повідомляється, що відповідний законопроєкт вже оприлюднено.

Источник: gur.gov.ua

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