Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:39
Просмотров: 87

США предупредили, что Китай и Россия дестабилизируют Африку

США предупредили, что Китай и Россия дестабилизируют Африку

США предупредили, что Китай и Россия дестабилизируют Африку, расстилая перед лидерами континента красные дорожки и обещая миллиарды долларов поддержки – передает издание The Insider Paper (https://insiderpaper.com/us-defense-chief-warns-african-leaders-china-russia-destabilizing-continent/).

49 африканских лидеров вылетели в Вашингтон на первый за 8 лет общеконтинентальный саммит с Соединенными Штатами. Министр обороны Ллойд Остин на конференции с участием нескольких африканских президентов в начале трехдневного саммита заявил, что Китай расширяет свое присутствие в Африке «ежедневно» благодаря своему растущему экономическому влиянию.

«Беспокоит то, что они не всегда прозрачны с точки зрения того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге будут дестабилизирующими, если еще такими не стали», — сказал Остин.

Он добавил, что Россия «продолжает торговать дешевым оружием» и размещает «наемников по всему континенту», добавив, что «это тоже дестабилизирует».

#геополитика #Китай #Россия #Африка #США

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7867

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців
Сегодня 08:14    48
ISW, 14 декабря
Сегодня 08:10    46
Обережно, мережею ширяться маніпулятивні новини про мобілізацію в Україні - Маляр
Сегодня 08:08    45
Польський Сейм визнав росію країною, яка підтримує тероризм та використовує терористичні методи
Сегодня 08:01    53
На деокупованих територіях виявили дитячі катівні
Сегодня 07:58    53
В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
Сегодня 07:49    74
Patriot. Исход предрешён
Сегодня 07:45    89
10 хороших новин 14 грудня
Сегодня 07:30    103
Лидер «Йоббика» заявил об угрозе безопасности из-за сотрудничества с «Росатомом»
Сегодня 07:30    94
Оперативна інформація станом на 06.00 15.12.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    98
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 