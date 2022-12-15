США предупредили, что Китай и Россия дестабилизируют Африку, расстилая перед лидерами континента красные дорожки и обещая миллиарды долларов поддержки – передает издание The Insider Paper (https://insiderpaper.com/us-defense-chief-warns-african-leaders-china-russia-destabilizing-continent/).

49 африканских лидеров вылетели в Вашингтон на первый за 8 лет общеконтинентальный саммит с Соединенными Штатами. Министр обороны Ллойд Остин на конференции с участием нескольких африканских президентов в начале трехдневного саммита заявил, что Китай расширяет свое присутствие в Африке «ежедневно» благодаря своему растущему экономическому влиянию.

«Беспокоит то, что они не всегда прозрачны с точки зрения того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге будут дестабилизирующими, если еще такими не стали», — сказал Остин.

Он добавил, что Россия «продолжает торговать дешевым оружием» и размещает «наемников по всему континенту», добавив, что «это тоже дестабилизирует».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/7867

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