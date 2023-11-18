У Південній Кореї готують новий законопроєкт про заборону їсти собак — LB за матеріалами Reuters

У минулому пропозиції проти вживання собачого м’яса провалювалися через протести тих, хто працює у цій галузі. Нова пропозиція передбачатиме трирічний пільговий період і фінансову підтримку бізнесу для виходу з торгівлі.

Вживання в їжу собачого м’яса є давньою практикою на Корейському півострові, вважається, що це допомагає боротися з літньою спекою. Однак традиція стає у країні дедалі менш популярною.

За даними уряду, у Південній Кореї налічується близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бойні, 219 дистриб'юторських компаній і близько 1600 ресторанів, де подають собак.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/131927

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