У Європарламенті вимагають призупинити участь Угорщини в Шенгенській зоні

Причиною стало спрощення вʼїзду для росіян і білорусів в Угорщину. Євродепутати вважають, що це може призвести до потрапляння російських шпигунів в ЄС.

Чеські депутати Європарламенту ініціювали заяву із закликом відновити прикордонний контроль з Угорщиною через її рішення спростити в'їзд для громадян росії та Білорусі. Законодавці вважають, що дії Будапешта створюють загрозу безпеці Шенгенської зони.

Ініціатори звернення - Дануше Нерудова та її латвійський колега Пятрас Ауштрявічюс - наголошують на зростанні ризику російської шпигунської діяльності та можливості терористичних атак на території ЄС. Вони закликають Єврокомісію та її президента Урсулу фон дер Ляєн вжити термінових заходів

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/46985

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