У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, але низка депутатів проросійських партій досі обіймають керівні посади в інших комітетах — рух "ЧЕСНО"
Ініціаторами постанови про відкликання Шуфрича вказані Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.
"Рух ЧЕСНО, низка громадських організацій і ЗМІ неодноразово вимагали зняти з посади Шуфрича і напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій. І парламент навіть через рік не спромігся виконати цю вимогу.
Прибирають лише Шуфрича. І це при тому, що низка представників ексОПЗЖ і досі залишаються на керівних посадах у комітетах.
Наприклад, секретарем у комітеті з питань організації держвлади є Дмитро Ісаєнко, якому вручили підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві", — наголошує лідерка "ЧЕСНО" Віта Думанська.
**Раніше дослідження руху "ЧЕСНО" показало, що Комітет з питань свободи слова, керований Шуфричем, очолив антирейтинг прозорості парламентських комітетів (https://t.me/znua_live/105231) за перше півріччя 2023 року.
Джерело: https://t.me/znua_live/113216