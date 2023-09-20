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У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, але низка депутатів проросійських партій досі обіймають керівні посади в інших комітетах — рух "ЧЕСНО"

У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, але низка депутатів проросійських партій досі обіймають керівні посади в інших комітетах — рух ЧЕСНО

Ініціаторами постанови про відкликання Шуфрича вказані Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

"Рух ЧЕСНО, низка громадських організацій і ЗМІ неодноразово вимагали зняти з посади Шуфрича і напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій. І парламент навіть через рік не спромігся виконати цю вимогу.

Прибирають лише Шуфрича. І це при тому, що низка представників ексОПЗЖ і досі залишаються на керівних посадах у комітетах.

Наприклад, секретарем у комітеті з питань організації держвлади є Дмитро Ісаєнко, якому вручили підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві", — наголошує лідерка "ЧЕСНО" Віта Думанська.

**Раніше дослідження руху "ЧЕСНО" показало, що Комітет з питань свободи слова, керований Шуфричем, очолив антирейтинг прозорості парламентських комітетів (https://t.me/znua_live/105231) за перше півріччя 2023 року.

У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, але низка депутатів проросійських партій досі обіймають керівні посади в інших комітетах — рух ЧЕСНО

Джерело: https://t.me/znua_live/113216

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