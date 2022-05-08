Угорщина продовжує блокувати нові санкції проти РФ
Угорщина вчергове заблокувала схвалення шостого пакета санкцій проти РФ, що передбачав поступове впровадження ембарго на нафту на нафтопродукти.
Як пише "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Завершилася зустріч послів ЄС. Поки немає домовленостей щодо санкцій проти РФ. Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість",- пише він.
Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ передбачає поступове введення ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ.
Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у Росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ - 40%.
Попри це, Угорщина анонсує, що збирається блокувати ці санкції. На рішення Будапешту не плинула навіть поступка в бік Угорщини та Словаччини – для них впровадження цих санкцій пропонується відтермінувати на 1,5 роки.
Источник: eurointegration.com.ua