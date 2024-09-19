Угорщину оштрафують за порушення права на притулок

Європейська комісія запустила спеціальну процедуру для вирахування штрафу в розмірі 200 мільйонів євро, який Європейський суд наклав на Угорщину через тривале порушення права на притулок в країні — Euronews.

Штраф має бути сплачений одноразово на користь Європейської комісії. Будапешт пропустив перший дедлайн наприкінці серпня, що змусило виконавчу владу надіслати другу вимогу про сплату штрафу з кінцевим терміном до 17 вересня.

Оскільки ця друга вимога також була проігнорована, Комісія заявила в середу, що активує так звану «процедуру взаємозаліку», щоб вирахувати штраф у розмірі 200 мільйонів євро з виділеної Угорщині частки бюджету ЄС.

Механізм буде розглядати різні фінансові пакети, які, як очікується, будуть виплачені Угорщині в найближчі тижні. Близько 21 мільярда євро фондів згуртованості та відновлення, призначених для Угорщини, залишаються замороженими через зниження рівня верховенства права.

«З сьогоднішнього дня ми переходимо до фази «взаємозаліку». Теоретично, можна розглянути будь-які платежі, нічого не виключено, але, очевидно, це займе деякий час, нам потрібно визначити, що буде далі, і визначити платежі, які можуть покрити відповідний штраф», — зазначив представник Єврокомісії.

Паралельно Угорщині загрожує штраф у розмірі 1 млн євро за кожен день ігнорування рішення Європейського суду та збереження обмежень на право притулку, які суд назвав «безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС».

Будапешт повинен пояснити, які заходи, якщо такі були, він запровадив на виконання рішення суду. Оскільки країна не відповіла на запитання Комісії вчасно, виконавча влада надіслала першу платіжну вимогу для стягнення накопиченого штрафу.

Вимога охоплює 93 мільйони євро і має 45-денний термін виконання.

У відповідь на санкції уряд Орбана пригрозив «добровільно» і «безкоштовно» вивезти мігрантів до Бельгії. Крім того, Угорщина розширила програми для громадян росії та білорусі, фактично дозволивши їм безперешкодно в'їжджати до країни попри обмеження, які діють у ЄС.

Джерело: https://t.me/znua_live/167618

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