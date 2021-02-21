Украина будет председательствовать в Дунайской стратегии

Координационный центр Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона согласовал заявку Украины на председательство в этой инициативе.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина станет первой страной не из Европейского союза, которая будет председательствовать в Стратегии с ноября 2021 по ноябрь 2022 года.

Напомним, Дунайская стратегия - это платформа, которая объединяет 14 стран дунайского региона в сферах судоходства и охраны окружающей среды, включая сохранение живых водных ресурсов.

Украинская часть Стратегии охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области. Государства-участники Стратегии сотрудничают в сферах судоходства, охраны окружающей среды, в частности водных экосистем, включая сохранение живых водных ресурсов.

Стратегия была принята Еврокомиссией 8 декабря 2011, в 2011 году поддержана Европарламентом и Советом ЕС.

Заявка Украины согласована на этой неделе.

"Для нас председательство в Дунайской Стратегии - это большая ответственность и еще одна возможность изучить опыт соседей по региону. Каждая совместная с Европейским Союзом платформа для работы ускоряет евроинтеграционное движение Украины и особенно, когда речь идет о сотрудничестве в масштабах одного из крупнейших регионов Центральной Европы", - отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Сейчас Минрегион совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции работает над подготовкой Программы и Плана мероприятий председательства Украины в Стратегии, включающие приоритеты и цели на весь период председательства.

Агентство Телевидения Новости