Украина снова собирается отказаться от перевода часов: на этот раз точно

До очередного перевода часов на «зимнее время» остался месяц – Украина переведет стрелки часов на один час назад в последнее воскресенье октября. Традиционно накануне «перехода» в украинском обществевозобновляется дискуссия по поводу необходимости этой меры. EtCetera выяснял, оправдано ли сегодня соблюдение этой «традиции» и есть ли перспектива отказа от нее.

КТО ПЕРВЫЙ? Германия стала первой страной, где ввели практику перевода часов. Сделано это было в 1916 году, чтобы экономить уголь в воюющем государстве. В последующие годы эстафету перевода часов приняли Великобритания, Россия и США. И эта традиция во многих странах прижилась на целых 100 лет. Только недавно правительства начали продвигать инициативы по отказу от перевода часов. Так, в Евросоюзе последний перевод стрелок должен состояться 31 марта 2019 года. А пока около 80 стран мира все еще пользуются придуманной в Германии схемой экономии энергоресурсов.

КАК ВСЕ. У Украины история переходов на летнее и зимнее время не такая длинная, как у стран Европы. СССР начал это делать в 1981 году. Уже в независимой Украине инициативы по отказу от перехода появлялись несколько раз. Самой высокой вероятность прервать эту традицию была в 2011 году – сразу после того, как переводить часы прекратили в Российской Федерации. Но успеха законодатели так и не добились.

И вот решение Евросоюза подтолкнуло Украину к новым шагам в направлении отмены перевода часов. В частности, в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что наша страна вслед за ЕС также должна отказаться от устаревшей практики. Мол, если там перестанут переводить часы, то и мы последуем примеру. Украинские политологи объясняют это тем, что из-за евроинтеграционных процессов наша страна начала входить в законодательное поле ЕС и теперь должна некоторые вещи делать синхронно с Европейскими странами. Так что выхода нет – нас тоже в ближайшие годы ждет «реформа времени».

ЛЮДИ УСТАЛИ. Опросы показывают, что украинцы уже давно неоднозначно относятся к идее перевода часов. Многие уверены, что это не приводит ни к какой экономии, так как зимой вставать и собираться на работу все равно приходится затемно, а заканчивается рабочий день все так же в темное время суток. То есть этот переход не влияет на частоту и продолжительность использования электроэнергии.

В ЕС подсчитали, что 84% европейцев хотят отмены перевода часов. И это также послужило стимулом для отказа от изжившей себя практики. Кроме того, многочисленные европейские и американские исследования говорят о том, что перевод времени негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии людей. В дни адаптации к новому времени люди склонны чаще ошибаться, они в большей мере устают, ощущают раздражение и испытывают проблемы со сном.

КАКОЕ ВРЕМЯ ОСТАВИТЬ? Отказ от перевода часов – процедура длительная и не такая простая, как кажется. Для начала в правительстве должны определиться, какое именно время Украине оставить – зимнее или летнее. По словам руководителя Гидрометцентра Украины Николая Кульбиды, наиболее близким к нашему местному времени является зимнее, так как большая часть Украины находится во втором часовом поясе.

Если решение уже в ближайшее время будет принято в пользу зимнего времени, то перевести стрелки нам останется всего трижды: этой осенью, а также весной и осенью 2019 года.

Источник: etcetera.media

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