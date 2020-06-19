Государство
Перейти к списку новостей
19.06.2020 16:26
Просмотров: 164

Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушения карантина

Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушения карантина

За последние несколько дней полиция втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина в Украине.

Об этом сообщили Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба президента.

Как отметил Глава государства, в связи с новыми антирекордом заболеваемости COVID-19 существует потребность в четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

«Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, тем больше будут придерживаться адаптивного карантина», - сказал Владимир Зеленский.

При этом чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: карантин

Читайте ещё:

На Харьковщине усиливают контроль за соблюдением правил карантина
19.06.2020 19:25    286
Дезинфекция, дистанция и сотрудники в защитных щитках: как соблюдают карантин в отделениях Укрпочты
19.06.2020 18:30    172
Віктор Ляшко: З 22 червня рішення про посилення карантину на місцях прийматиме місцева влада
19.06.2020 11:30    168
Уже в конце мая только 10% украинцев соблюдали карантин и не выходили из дому, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
19.06.2020 10:28    97
Харьковским новобранцам все-таки придется пройти обсервацию
19.06.2020 08:41    114
Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня, - Максим Степанов
18.06.2020 07:11    225
Нужна ли маска в жару: иммунолог дала ответ
18.06.2020 05:19    1516
Создана многоразовая защитная маска: почистить ее можно с помощью зарядки для смартфона
18.06.2020 02:19    234
Маска или штраф: в метро усиливают контроль над соблюдением масочного режима
17.06.2020 18:25    342
Продление адаптивного карантина до 31 июля: подробности
17.06.2020 16:12    537
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 