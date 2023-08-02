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"Україні варто було б почати цінувати допомогу Польщі": посла Ціхоцького викликали до МЗС України через заяви керівника офісу президента Дуди

Україні варто було б почати цінувати допомогу Польщі: посла Ціхоцького викликали до МЗС України через заяви керівника офісу президента Дуди

Польському дипломату наголосили, що висловлювання про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів.

Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", — підкреслили у міністерстві.

Джерело: https://t.me/znua_live/105248

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