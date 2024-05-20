Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 140

20 травня 1961 року Львівський облсуд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари

20 травня 1961 року Львівський облсуд засудив Левка Лукяненка до смертної кари

20 травня 1961 року за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі.

Кримінальну справу проти дисидента порушили на початку року в місцевому управлінні КҐБ, за доносом провокатора. Той розповів, що Лук'яненко разом із соратниками створив підпільну партійну організацію. Тоді ж була викрита "Українська робітничо-селянська спілка" та встановлена одна з її перших програм.

Члени спілки, яких було близько 10 чоловік, прагнули проводити ненасильницьку боротьбу за громадські, національні, економічні права українців, а після боротися за самостійність України.

Лук'яненка та решту членів організації арештували. На допитах отримав звинувачення у антирадянській агітації і пропаганді, а також у сепаратизмі. У відповідь послався на ст. 17 Конституції СРСР, що проголошувала право вільного виходу союзних республік зі складу СРСР. Але це лише викликало посміх у слідчих.

На суді, що розпочався у травні того ж року над більшістю членів організації, був звинувачений в тому, що "з 1957-го виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму-ленінізму". Як засновник і головний теоретик організації отримав смертний вирок. Решта отримали 15-10 років. Лише за 72 доби вирок змінили на 15 років ув'язнення.

Відбувати термін його відправили в один з таборів Мордовії, де половину в'язнів складали українці, зокрема й колишні бійці УПА.

"Я вважав себе за щасливу людину, що потрапив у таке середовище", - згадував Лук'яненко.

У вересні 1976 року Левко Лук'яненко став засновником Української гельсінської спілки. Активісти намагалися передавати інформацію західним журналістам, які доносили її всьому світу.

Проте вже в лютому КГБ почали арешти учасників спілки, а в грудні 1977 арештували й Левка Лук'яненка. На знак протесту він оголошував голодування та відмовився від громадянства. Але в червні 1978 року його знову засудили до 10 років ув'язнення та визнали особливо небезпечним рецидивістом. Невдовзі він знову опинився в тому ж мордовському таборі Соснівка, де починав відбувати перший термін.

Саме Левко Лук'яненко у своєму зошиті 23 серпня написав проєкт Акту про незалежність України, який схвалили 24 серпня 1991 року.

Помер 7 липня 2018 р., не доживши півтора місяці до свого 90-річчя. Похований Герой України на Байковому кладовищі.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8562

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 10.30 20.05.2024 щодо російського вторгнення.
Сегодня 11:40    95
У Міноборони пояснили причини збоїв у роботі застосунку "Резерв+"
Сегодня 08:15    149
Знищено усі 29 ударних БПЛА
Сегодня 08:06    114
Где фортификационные сооружения в Харьковской области???
Сегодня 07:55    162
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:53    114
«Переміг нечесно» та «говорив російською»: як ворожа пропаганда біситься через тріумф Усика
Сегодня 07:37    171
Головне за вихідні
Сегодня 07:34    142
Дмитро Кулеба вперше відповів на хвилю хейту у мережі щодо зовнішності ШІ-аватара Вікторії
Сегодня 07:10    203
У Міненерго обіцяють скоротити витрати енергомережі на 6 млрд кВт год щорічно завдяки "розумним мережам"
Сегодня 07:01    133
росіяни постійно переганяють військову техніку в Маріуполі, аби уникнути ударів ЗСУ, - "Атеш"
Сегодня 06:52    136
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 