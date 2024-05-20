У Міноборони пояснили причини збоїв у роботі застосунку "Резерв+"

Понад 100 000 користувачів намагались скористатись застосунком водночас.

Через великий наплив користувачів сервер застосунку "Резерв+" була кілька разів перевантажений, тому могли виникати деякі проблеми з його роботою.

Про це в етері телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він заявив, що понад 100 000 користувачів намагались скористатись застосунком водночас.

"Багато людей мали проблеми і іронізували через те, що був момент сьогодні, коли сервер був перевантажений. Там понад 100 тисяч людей намагалися водночас зайти, стався такий от незначний технічний збій", - заявив Лазуткін.

Він зазначив, що повноцінна версія застосунку зʼявиться лише у червні.

"Але не будемо забувати, що повноцінна версія цього застосунку "Резерв+" заявиться в середині червня, як ми і анонсували від початку. Зараз просто люди виконали свій законний обов’язок, уточнити ці дані. Відповідно, інші опції, які анонсувалися... в тому числі і які стосуються рекрутингу, вони з’являться пізніше", - сказав він.

Джерело: tsn.ua

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