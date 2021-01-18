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Україна піднялася у рейтингу найпотужніших армій світу

Україна піднялася у рейтингу найпотужніших армій світу

Україна посіла 25 місце у рейтингу найкращих армій світу, укладеному міжнародною компанією Global Firepower. Минулого року ЗСУ були на 27 позиції. Лідером рейтингу стали США.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Позиція України – між В’єтнамом та Таїландом. Про це мовиться у повідомленні на сайті Global Firepower.

Топ-10 найпотужніших армій світу

  • США;
  • Росія;
  • Китай;
  • Індія;
  • Японія;
  • Південна Корея;
  • Франція;
  • Велика Британія;
  • Бразилія;
  • Пакистан.

Загалом експерти компанії оцінили армії 138 країн.

Показники, за якими складали рейтинг:

  • Чисельність армії.
  • Авіація.
  • Сухопутні війська.
  • Військово-морські сили.
  • Природні ресурси.
  • Логістика.
  • Фінансове забезпечення.
  • Географія.

Україна здобула у рейтингу показник 0,4413. Ідеальним вважається показник 0,0000. У лідерів США – 0,0721.

Источник: chasdiy.org/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: армия

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