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Україна піднялася у рейтингу найпотужніших армій світу
Україна посіла 25 місце у рейтингу найкращих армій світу, укладеному міжнародною компанією Global Firepower. Минулого року ЗСУ були на 27 позиції. Лідером рейтингу стали США.
Детальніше про це розповідає Час-Дій.
Позиція України – між В’єтнамом та Таїландом. Про це мовиться у повідомленні на сайті Global Firepower.
Топ-10 найпотужніших армій світу
- США;
- Росія;
- Китай;
- Індія;
- Японія;
- Південна Корея;
- Франція;
- Велика Британія;
- Бразилія;
- Пакистан.
Загалом експерти компанії оцінили армії 138 країн.
Показники, за якими складали рейтинг:
- Чисельність армії.
- Авіація.
- Сухопутні війська.
- Військово-морські сили.
- Природні ресурси.
- Логістика.
- Фінансове забезпечення.
- Географія.
Україна здобула у рейтингу показник 0,4413. Ідеальним вважається показник 0,0000. У лідерів США – 0,0721.
Источник: chasdiy.org/
Темы: армия
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