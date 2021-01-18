Україна піднялася у рейтингу найпотужніших армій світу

Україна посіла 25 місце у рейтингу найкращих армій світу, укладеному міжнародною компанією Global Firepower. Минулого року ЗСУ були на 27 позиції. Лідером рейтингу стали США.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Позиція України – між В’єтнамом та Таїландом. Про це мовиться у повідомленні на сайті Global Firepower.

Топ-10 найпотужніших армій світу

США;

Росія;

Китай;

Індія;

Японія;

Південна Корея;

Франція;

Велика Британія;

Бразилія;

Пакистан.

Загалом експерти компанії оцінили армії 138 країн.

Показники, за якими складали рейтинг:

Чисельність армії.

Авіація.

Сухопутні війська.

Військово-морські сили.

Природні ресурси.

Логістика.

Фінансове забезпечення.

Географія.

Україна здобула у рейтингу показник 0,4413. Ідеальним вважається показник 0,0000. У лідерів США – 0,0721.

Источник: chasdiy.org/

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