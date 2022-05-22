Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 104

Україна вимагатиме позбавити рф статусу держави-члена ЮНЕСКО

Україна вимагатиме позбавити рф статусу держави-члена ЮНЕСКО

Україна планує звернутися до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури щодо позбавлення росії статусу держави-члена ЮНЕСКО.

Відповідний проєкт Постанови №7394 зареєстрований у Верховній Раді України, передає Укрінформ.

«Будучи державною-членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Україна завжди розділяла основні принципи цієї організації та дбала про культурну спадщину, яка розміщена на нашій території. Але артилерійські обстріли, авіа- та ракетні удари, які здійснює російська федерація та її керівництво, мають на меті знищення багатовікових історичних та культурних надбань України. Зважаючи на це, Україна вважає неприйнятним продовження присутності російської федерації в ЮНЕСКО. Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення російської федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Наразі документ перебуває на розгляді Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомлялося, Верховна Рада України закликала світову культорологічну спільноту підтримати програму належного фінансування відновлення та реставрації історико-архітектурних пам'яток України.

Міністерство культури та інформаційної політики вже зафіксувало 353 воєнні злочини армії рф проти культурної спадщини України.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05
Сегодня 10:52    96
Окупанти шукають правозахисні організації, щоб вирватися із війни в Україні (АУДІО)
Сегодня 10:29    134
«Мы должны сказать это вслух: Россия — фашистское государство»
Сегодня 10:16    151
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 22 травня - Синєгубов
Сегодня 10:15    179
«Терминатор» переброшен на Донбасс, но есть нюансы...
Сегодня 10:04    209
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини
Сегодня 09:51    87
Проект Арктик СПГ-2 в северной Сибири всё...
Сегодня 09:38    161
"Бучанська різанина": поліція виявила тіла ще двох убитих
Сегодня 09:26    115
Російську субмарину, яка щойно вийшла з ремонту, знову відправили на завод
Сегодня 09:14    138
На неділю "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг
Сегодня 09:09    135
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 