Україна вимагатиме позбавити рф статусу держави-члена ЮНЕСКО

Україна планує звернутися до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури щодо позбавлення росії статусу держави-члена ЮНЕСКО.

Відповідний проєкт Постанови №7394 зареєстрований у Верховній Раді України, передає Укрінформ.

«Будучи державною-членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Україна завжди розділяла основні принципи цієї організації та дбала про культурну спадщину, яка розміщена на нашій території. Але артилерійські обстріли, авіа- та ракетні удари, які здійснює російська федерація та її керівництво, мають на меті знищення багатовікових історичних та культурних надбань України. Зважаючи на це, Україна вважає неприйнятним продовження присутності російської федерації в ЮНЕСКО. Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення російської федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Наразі документ перебуває на розгляді Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомлялося, Верховна Рада України закликала світову культорологічну спільноту підтримати програму належного фінансування відновлення та реставрації історико-архітектурних пам'яток України.

Міністерство культури та інформаційної політики вже зафіксувало 353 воєнні злочини армії рф проти культурної спадщини України.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»