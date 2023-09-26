Україна вперше пройде опалювальний сезон завдяки газу власного видобутку — Нафтогаз
Україна вперше пройде зиму завдяки газу власного видобутку. Про це заявив голова Групи Нафтогазу Олексій Чернишов у ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Цю зиму ми плануємо пройти завдяки газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", – розповів Чернишов.
За його словами, у 2023 році Нафтогаз запустив рекордну кількість нових свердловин, що забезпечує стабільне збільшення видобутку.
Опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь не лише щодо забезпечення газу, а й завдяки незмінній вартості блакитного палива для населення, додав Чернишов.
"Газу у нас достатньо, тарифи стабільні. Прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи та поставитися відповідально до цього типу енергії", – закликав голова Нафтогазу.
● 8 вересня 2023 року Укргазвидобування поставило трирічний рекорд з добового видобутку газу.
● 13 вересня Україна відремонтувала та запустила магістральний газопровід до Молдови.
● 21 вересня у Нафтогазі заявили, що Україна увійде в зиму з 16 млрд куб. м газу, але 20% цього обсягу – від нерезидентів.
Джерело: liga.net