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Україна вперше пройде опалювальний сезон завдяки газу власного видобутку — Нафтогаз

Україна вперше пройде опалювальний сезон завдяки газу власного видобутку — Нафтогаз

Україна вперше пройде зиму завдяки газу власного видобутку. Про це заявив голова Групи Нафтогазу Олексій Чернишов у ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Цю зиму ми плануємо пройти завдяки газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", – розповів Чернишов.

За його словами, у 2023 році Нафтогаз запустив рекордну кількість нових свердловин, що забезпечує стабільне збільшення видобутку.

Опалювальний сезон Україна пройде без потрясінь не лише щодо забезпечення газу, а й завдяки незмінній вартості блакитного палива для населення, додав Чернишов.

"Газу у нас достатньо, тарифи стабільні. Прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи та поставитися відповідально до цього типу енергії", – закликав голова Нафтогазу.

● 8 вересня 2023 року Укргазвидобування поставило трирічний рекорд з добового видобутку газу.

● 13 вересня Україна відремонтувала та запустила магістральний газопровід до Молдови.

● 21 вересня у Нафтогазі заявили, що Україна увійде в зиму з 16 млрд куб. м газу, але 20% цього обсягу – від нерезидентів.

Джерело: liga.net

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