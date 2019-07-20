Українська армія отримає 200 мобільних житлових модулів

У Міністерстві оборони за участю Президента України Володимира Зеленського, Міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака відбулася презентація мобільних житлових модулів для розміщення особового складу в районі ООС.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ВНУ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року українські військові у районі проведення Операції об’єднаних сил отримають модульні житлові будинки з усіма необхідними умовами для комфортного проживання.

За його словами, усі бачили, які умови проживання в українських військових на Донбасі і тому була задача для них поліпшити житлові умови.

“Тут підготовлені мобільні хатинки для військових. Там все є – кондиціонери, пічка на зиму, окремі мобільні пральні, техніка класна, Bosch, туалети, душ. Щоб військові себе відчували нормальними людьми. Вони і є нормальні люди, мають бути і нормальні умови”, – сказав Зеленський.

Президент розповів, що всього для військових в ООС необхідно 200 модульних комплексів, з яких 30 вже є, а ще 10 будуть виготовлені найближчим часом.

Зеленський висловив сподівання, що до кінця року ця задача буде вирішена.

“Що стосується на 4 чи на 6 людей (розміщення у модульному будинку – ред.), то ми ще сперечаємося. Люди, які знають армію зсередини… але я не знаю і хочу бути більш гуманним, щоб по чотири людини жило, поки що сперечаємося”, – сказав глава держави.

ВІн зазначив, що для різних зон оборони модулі будуть різні, деякі треба буде закопувати у землю.

Як пояснив міністр оборони Степан Полторак, все буде залежати від того, де вони будуть знаходитися і від того контейнер буде мінятися.

“Якщо це буде місце, де є небезпека нашим військовим (перша лінія оборони – ред), вони будуть заглиблюватися у землю і трохи конструктивно будуть мінятися, щоб особовий склад не отримав ураження”, – сказав міністр.

“Є інженерні засоби захисту того контейнера, яким будуть захищати особовий склад навіть проти диверсійних груп”, – додав він.

Полторак розповів, що до кінця тижня модулі відправлять у зону ООС, де їх протягом місяця тестуватимуть військові, а надалі з усіма зауваженнями їх будуть виготовляти масово.

Як зазначив Зеленський, перемовини на виготовлення модулів для військових були із західними партнерами, але вирішили підтримати вітчизняного виробника, який і буде виготовляти подібні будинки для військових.

На запитання, скільки для цього потрібно коштів, президент відповів, що “все для цього є”, але конкретну суму не уточнив, зазначивши, що поки не знає остаточну ціну.

“Міністерство молодці, усе підготували. Усе готово!” – наголосив президент.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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