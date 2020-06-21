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"Укроборонпром" передає приміщення Вищому антикорупційному суду

Укроборонпром передає приміщення Вищому антикорупційному суду

Державний концерн "Укроборонпром" та ДП "Антонов" передають Вищому антикорупційному суду приміщення, де будуть розміщені всі судді, працівники та адміністрація ВАСУ.

Про це вчора повідомив заступник генерального директора концерну ДК Укроборонпром з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм.

"Мало хто знає, але весь час з дня створення ВАКС розташовувався у трьох різних приміщеннях, розкиданих у різних куточках Києва. Одним із них був будинок заводу "Антонов" на просп. Перемоги, 41. Колись ця будівля належала Брокбізнесбанку, але після декількох ітерацій опинилась у власності ДП "Антонов". Ми запропонували підприємству передати приміщення Антикорупційному суду за умови списання майже 120 млн грн заборгованості перед державою. Таким чином ВАКС отримає приміщення, а підприємство зменшить свої борги", – повідоми Найєм.

Він розповів, що згідно законодавству передача майна потребувала прийняття спеціального закону. Разом з юристами міністерства фінансів цей проект був розроблений і вчора за закон проголосували 244 народних депутати.

"Чому це важливо? Зазначена будівля не використовувалась "Антоновим" для виробничих цілей і по факту була непрофільним активом, який вимагав додаткових коштів для його утримання. Суттєве списання боргів підвищує ліквідність підприємства та збільшує шанси на залучення інвестицій. Передача будівлі відбудеться за ринковою ціною", – підсумував Найєм.

Як відомо, вчора Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості Державного підприємства "Антонов" щодо уточнення питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення ВАКС приміщенням" (3350).

Источник: ukroboronprom.com.ua

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