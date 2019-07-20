За сегодня открыто 9 уголовных дел из-за предвыборных нарушений - Фацевич

В день тишины накануне выборов в Верховную Раду в полицию поступило 278 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто девять уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полици.

"По состоянию на 15 часов в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов и подкупом избирателей - пять фактов", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По его данным, следственные подразделения начали девять уголовных производств.

Фацевич обратил внимание руководителей территориальных подразделений на необходимость соблюдения законности и правопорядка в день тишины.

"Немедленно и оперативно реагировать на все нарушения избирательного законодательства", - добавил он.

Агентство Телевидения Новости