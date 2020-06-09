Запасы газа в ПХГ Украины превысили 18 миллиардов кубометров

Интенсивное заполнение ПХГ Украины к концу лета может привести к установлению нового рекорда объемов хранимого “голубого золота”.

Украина продолжает интенсивно заполнять свои подземные газовые хранилища, ожидаемо выходя в этом году на новый рекорд по их объему.

Так, по состоянию на начало июня объем природного газа в наших ПХГ превысил 18 миллиардов кубических метров. На утро 8 июня этот показатель составляет примерно 18,3 млрд кубов.

Отмечу, что буквально три недели назад, 19 мая, я писал о том, что объёмы ПХГ Украины составляют 17,3 млрд кубов. То есть, грубо говоря, за 20 дней прирост составил 1 млрд кубометров.

И в этом нет ничего удивительного, ведь ежесуточная закачка в ПХГ Украины сейчас в среднем составляет 50 млн кубов, а отбор практически не проводится.

Таким образом, на конец лета 2020 года, мы можем получить в ПХГ новый рекордный объем закаченного природного газа, превышающий 22 млрд кубометров.

О том, что такие объемы позволят Украине не только без проблем пережить очередной отопительный сезон (равно как и все предыдущие, но с ещё больше подушкой безопасности), но и в 2020-м, впервые в своей истории, поэкспериментировать с экспортом газа, я подробнее рассуждал в материале "Украина в 2020 году имеет все шансы заняться экспортом газа".

Так ли будет - покажет только время. Но, более чем уверен, если такой эксперимент и будет иметь место, то реакция гибридных соседей запомнится своей фееричностью абсурда и неистовством никчемности надолго.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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