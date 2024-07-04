Зеленський назвав країни, які можуть бути посередниками у разі перемовин з рф

США та Китай можуть стати посередниками у разі переговорів із Росією. Це дозволить закінчити війну для України справедливо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Bloomberg.

«Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити путіна разом. Кожен по-своєму, але разом», – сказав він.

В іншому випадку, за словами президента, буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України.

«Бо росія буде гратися, путін буде бачити, що більшість світу не на боці України й світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше – це обопільний тиск США та Китаю», – констатував Зеленський.

Агентство Телевидения Новости