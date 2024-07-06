кремль заманивает на войну «высокими» пенсиями

Во время совещания в военном ведомстве зампред Совбеза рф Дмитрий Медведев сообщил, что «около 190 000 граждан заключили контракты с Минобороны россии в 2024 году». «Задача по набору военных по контракту и добровольцев в интересах СВО в 2024 году, выполняется. Среднесуточный темп набора составляет около одной тысячи человек».

Если взять по 1 тыс в день, то с учетом выходных дней в месяц выходит 22 рабочих дня, а это – 138 тис. Но вопрос даже не в этом.

Если все так хорошо с набором в российскую армию, то почему тогда вчера госдума подняла размер пенсии военным на 5,1%? Пенсия – это тот советский крючек, на который всегда ловили военных, а кремль это продолжает. Власти заманивают россиян на войну якобы «высокими» зарплатами и пенсиями. Стимулирует приток желающих заработать на войне.

Но если учесть, что министр финансов рф Антон Силуанов говорил, что «средний размер военной пенсии составит 41 600 руб», то с учетом нынешнего нестабильного курса рубля это не так-то и много.

А вообще-то о «высоких» пенсиях и зарплатах российских военных лучше всего спросить у родственников 546270 россиян, которые пошли подзаработать на войне и к этому времени бесславно сгинули на украинской земле, как захватчики. Пенсии им уже не нужны, а умерли они за бредовые имперские идеи путина. Есть ли смысл идти служить за пенсию в 41600 руб, если каждый четвертый из российской армии уже погиб?

Пройдет всего несколько лет и миллионы россиян призовут к ответу сегодняшних кремлевских чиновников, ЗА ЧТО погибли 546270 их детей, мужей и братьев!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1815

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