Зеленський відповів на петицію про заборону надання громадянства Невзорову

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону надання українського громадянства російському публіцисту Олександру Невзорову, яка набрала 25 000 голосів, необхідних для розгляду. Відповідну заяву опубліковано на сайті глави держави.

За його словами, згідно з Конституцією України, президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства або його припинення — підстави та порядок надання громадянства розглядаються органами влади.

Він зазначив, що громадянство не може отримати людина, яка вчинила злочин проти людства або вчиняла геноцид, має судимість в Україні за тяжкий або особливо тяжкий злочин (до погашення або зняття судимості, а також яка вчинила дію на території іншої держави, яка визнана в Україні тяжким чи особливо тяжким злочином.

Зеленський заявив, що підстави та порядок набуття громадянства визначені законодавством та однакові для всіх осіб.

Водночас президент наголосив, що органи влади мають діяти лише в межах своїх повноважень. Він пообіцяв додатково проінформувати про результати розгляду порушених у петиції питань.

Джерело: news.liga.net

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