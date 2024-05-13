Генерал порівняв ядерні потенціали рф і США: для росіян є погана новина

Ядерний потенціал росії не співмірний зі США.

російський ядерний потенціал перебуває в набагато гіршому стані, ніж у Сполучених Штатів.

Про це в етері КИЇВ24 заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

Він заявив, що добре знає, в якому стані перебувають російські ядерні обʼєкти.

"Знаючи добре ядерний потенціал росії не десь з повідомлень, а безпосередньо з розвідданих і з безпосередньої участі навіть в охороні таких об'єктів у свій час – ці об'єкти зазвичай розташовані тих системах, які розроблялися ще в 70-80-х роках", – заявив Маломуж.

Він зазначив, що ядерний потенціал росії не співмірний зі США.

"В росії на 70-80% набагато нижчий, тому що це ті системи, які сьогодні не пройшли реабілітацію, відповідно не пройшли регламентні роботи, а величезний потенціал регламентних робот у свій час проводило КБ "Південне". Тепер уже десятки років це не робиться. За висновками спеціалістів, велика частина цих ядерних засобів не спрацює і має впасти на території самої російської Федерації", – заявив він.

Джерело: tsn.ua

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