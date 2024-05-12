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ЗМІ: Міноборони Німеччини підготувало три плани відновлення призову

ЗМІ: Міноборони Німеччини підготувало три плани відновлення призову

Міністерство оборони Німеччини підготувало три пропозиції щодо можливого повернення обов'язкової військової служби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на видання Die Welt, яке ознайомилося з матеріалами відомства.

Згідно з повідомленням, пропозиції міністерства варіюються від оптимізації нинішньої процедури до загальної обов'язкової служби для чоловіків і жінок.

Як йдеться у матеріалі, перша пропозиція не передбачає обов'язкової служби, а скоріше оптимізацію, де інформаційні матеріали надсилають повнолітнім особам, які мають заповнити анкети на добровільних засадах.

Другий варіант, за даними Welt am Sonntag, пропонує зобов'язати заповнювати анкету і, можливо, проходити медогляд тільки чоловікам, водночас для жінок ця процедура має бути добровільною.

Третя модель зобов'язала б усіх чоловіків і жінок віком від 18 років заповнити онлайн-анкету, а потім пройти військову службу або альтернативну цивільну службу, якщо не знайдеться достатньо добровольців.

Як повідомляє DPA, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче представити пропозицію щодо майбутнього обов'язкової військової служби не пізніше, ніж через три тижні, про що він заявив у п'ятницю під час візиту до Канади.

Нещодавно під час свого візиту до США посадовець заявив. що вважає призупинення обов'язкової військової служби в Німеччині "помилкою", яку він хоче виправити, а також повторив свій заклик до введення обов'язкової військової служби в Німеччині.

Джерело: eurointegration.com.ua

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