Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 119

ЗМІ: ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії

ЗМІ: ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії

ЄС запропонує країнам-членам скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Цю мету буде закріплено в постанові, що супроводжуватиме план "Економія газу для безпечної зими" щодо скорочення попиту, який Єврокомісія має оприлюднити у середу. Постанова надасть комісії право оголосити загальносоюзну тривогу, коли існує значний ризик серйозної нестачі пропозиції чи різкого стрибка попиту.

Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яких комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики. За словами дипломатів, велика група країн виступає проти обов'язкових скорочень, стверджуючи, що національні уряди вже мають плани дій у надзвичайних ситуаціях і скорочуватимуть попит незалежно від того, чи вони зобов'язані це робити з боку ЄС.

За словами трьох дипломатів ЄС, добровільних обмежень буде недостатньо.

Згідно з попередньою оцінкою комісії, з якою ознайомився Bloomberg, до 1,5% валового внутрішнього продукту регіону можуть опинитися під загрозою у разі суворої зими.

Комісія виходить з того, що Росія не відновить постачання в повному обсязі трубопроводом "Північний потік-1", який був закритий з початку цього місяця на ремонт. До початку ремонту трубопровід працював приблизно на 40% потужності.

Нагадаємо: Рада ЄС затвердила нові правила, які зобов’язують держави-члени гарантувати заповнення підземних газових сховищ на рівні 80% до 1 листопада.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: єс, газ, росія

Читайте ещё:

Проросійські хакери атакували країни НАТО через хмарні сервіси
Сегодня 09:58    138
Під Херсоном ракети рашистів вибухнули над їхніми позиціями. ВІДЕО
Сегодня 09:35    188
ISW: путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу ЗСУ
Сегодня 09:23    142
353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:17    105
В Естонії затримали росіянина за спробу вивезти з країни БПЛА
Сегодня 09:12    143
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно
Сегодня 09:07    124
Президент Латвії схвалив позбавлення громадянства за підтримку воєнної агресії росіян в Україні.
Сегодня 08:48    128
росіяни били по драмтеатру у Маріуполі навмисно
Сегодня 08:38    135
Окупанти у Маріуполі видали "указ", яким позбавили житла всіх українців
Сегодня 08:27    185
За матеріалами СБУ ще один російський агент отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі
Сегодня 08:06    131
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 