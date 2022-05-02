Бесплатные автобусы Харьков-Полтава на 03.05.2022

7:10 — ст. м. Масельского (по дороге напротив Сильпо). Зеленый автобус

7:25 — ТРК Украина парковка со стороны ул. Тракторостроителей. Зеленый автобус

7:40 — Героев Труда 46, пивоварня Гершир. Зеленый автобус

7:50 — Одесская (парковка Сан Мол возле круга трамвая). Зеленый автобус

8:10 — на Холодной Горе (напротив Роста). Зеленый автобус

Посадка по предварительной регистрации по тел. 0963968890, 0993455073. (т.к. перебои со связью, можно через соц. сети)

Источник: https://t.me/hueviykharkov/57900

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