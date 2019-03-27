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Движение транспорта на Коммунальном мосту изменено до сентября

Движение транспорта на Коммунальном мосту изменено до сентября

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 15 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.

На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками. Ранее движение планировалось возобновить 30 марта.

Источник: city.kharkov.ua

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