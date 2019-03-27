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Движение транспорта на Коммунальном мосту изменено до сентября
Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 15 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.
На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками. Ранее движение планировалось возобновить 30 марта.
Источник: city.kharkov.ua
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