Движение транспорта на Коммунальном мосту изменено до сентября

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 15 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.

На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками. Ранее движение планировалось возобновить 30 марта.

Источник: city.kharkov.ua

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