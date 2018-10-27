Харьковчанам стали доступны два авиарейса в Италию

Открыты продажи билетов по цене от 45 евро на рейсы из харьковского аэропорта в города Италии.

Авиакомпания Ernest Airlines официально открыла продажу билетов на перелеты из Международного аэропорта "Харьков", которым управляет группа DCH Александра Ярославского, в Рим и Милан. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании flyernest.com, а также в туристических и билетных агентствах.

С 21 марта 2019 года авиакомпания Ernest Airlines открывает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта "Харьков" в два главных города Италии - Рим и Милан. Цена билетов составит от €45 в одну сторону, включая налоги и ручную кладь. Рейсы будут осуществляться по четвергам, пятницам и воскресеньям на новых самолетах Airbus A320 со 180 посадочными местами.

Италия - одно из самых любимых мест украинцев, отметил Давиде Ла Чечилия, посол Италии в Украине, комментируя старт прямого авиасообщения из Харькова в Рим и Милан.

"Мне особенно приятно, что и Харьков, второй по величине и важности город в Украине, теперь включен в маршрутную сеть авиакомпании Ernest Airlines. В прошлом году эта молодая и активная итальянская компания провела невероятную работу по расширению и улучшению своего предложения, что способствовало укреплению связей между нашими странами", - заявил итальянский посол.

"Прямое авиасообщение с Римом и Миланом станет отличным подарком как для туристов, так и для представителей бизнеса. Итальянский лоукостер пополнит ряды авиакомпаний, которые летают из аэропорта "Харьков", и это несомненно будет способствовать расширению нашей маршрутной сети", - сообщил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Справка. Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн. долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в авторитетный международный рейтинг ACI EUROPE, составляемый Международным советом аэропортов. В июне текущего года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, впервые превысив отметку месячного пассажиропотока в 100 тыс. человек. Всего за девять месяцев текущего года услугами аэропорта "Харьков" воспользовались 728,3 тысячи пассажиров, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Sky Up и многие другие.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»