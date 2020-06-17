Маска или штраф: в метро усиливают контроль над соблюдением масочного режима

Вызывайте полицию, ставьте полицию на дверях и не пускайте без масок. Я, правила движения у меня есть, освобождайте или едьте со мной. - Ви знаєте, що за це на вас штраф мають виписати? - Давайте идите, пожалуйста, идите мне ехать надо. Ты че издевашься, ты че глазки мне строишь?

Так водитель трамвая реагирует на съемочную группу. Ибо в салон, несмотря на то, что масочный режим не отменяли, пускают всех без исключения. Да и сами водители маску надевают в основном только на камеру.

Ну, давайте уже быстрее. - Чому пасажири без масок у салоні? - Спросите у них. - Чому пускаєте їх? - А что я буду с ними драться что ли?

Доброго дня, чому без маски? - Так получилось. - Як вийшло? - Ну так.

Людмила сидя рядом с нарушителями возмущается таким отношением как горожан, так и водителей. По ее словам, даже не напоминают пассажирам, чтобы те надевали маску при входе.

Людмила, пассажирка трамвая:

Часто бачите людей без масок у салоні? - Очень часто, очень часто - люди не уважают. Халатно относятся люди ко всему, не уважают друг-друга.

В электричках же за соблюдением масочного режима будто бы следят, говорит Галина. Она живет в Балаклейском районе и рассказывает, что больше придерживаются карантинных норм пенсионеры, потому что в группе риска.

Галина:

Ходить касир, білетьор, єслі не в масці хто - вона предупреждає обов'язково одіньте масочки. По-перше, щас менше людей їздить, видно ще багато не повиходили з карантіна, а так в основном в масках усі.

Машинисты говорят, что на них ответственность за то, в масках пассажиры или нет, не лежит, за этим должен следить другой персонал железной дороги.

Есть охрана которая в сопровождении поезда, есть проводники.

В городской подземке, открытия которой ждали почти все, с масочным режимом уже также есть проблемы. А учитывая, что последнюю неделю Украина бьет антирекорды по количеству больных на Ковид-19 - полиция усиливает контроль за соблюдением масочного режима. Уже перед самыми турникетами пассажиров пытаются останавливать дежурные.

А это обязательно? - Звичайно, це розпорядження Кабміну. - Не слышал, честно, ну у меня с собой. - Ну вам он кажуть чергові.

Вячеслав:

Есть те люди, которые заходят и снимают маску. Жарко в метро, дышать нечем, скорее всего. Поэтому и снимают маску.

Впрочем, по словам полицейского Игоря Читова, помешать человеку зайти в метро полицейские не имеют права, поэтому или добровольное одевание маски, или большой штраф. Поэтому полицейские призывают граждан заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Игорь Читов, полицейский отдела полиции в метрополитене ГУ НП в Хар. обл.:

Просимо громадян, щоб вони одягали маски і ви самі знаєте, що рівень захворюванності дуже великий в Україні і все. Маємо виписувати штраф, маємо. Ну пока робимо профілактичні дії. - Тобто попереджуєте? - Попереджуємо.

А вот Ольга выходит из подземки в маске, в такой же, только немного меньшей, и ее маленький сын.

Ольга:

Большинство в масках - это контролируєтся ещё на входе. Я думаю, это связано с тем, что у нас народ безответственный, то есть, большая часть населения безответственно относится к данному вопросу.

Маленький пассажир - маски не стесняется и не даже не спешит ее снимать, несмотря на жару, своим примером призывая к ответственности во время пандемии взрослых.

Як тебе звуть? - Данил. - Як? - Данил. - Як тобі у масочці зручно? - Зручно. - А де ти її носишь, скажи будь-ласка? - Когда коронавірус.

Агентство Телевидения Новости