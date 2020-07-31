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На проспекте Юбилейном на два дня закрывается движение транспорта

На проспекте Юбилейном на два дня закрывается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе при движении в сторону ул. Медицинской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 31 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проспекта. Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления.

С 8:00 до 20:00 1 августа будет запрещено движение транспорта на перекрестке пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Гвардейцев Широнинцев, Василия Стуса, Познанской, Салтовскому шоссе и др.

Автобусы с 8:00 до 20:00 1 августа будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№6э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный и далее по маршруту;

№10э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - ул. Медицинская и далее по маршруту;

№38э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№49э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№121э, 137э: - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный и далее по маршруту;

№204э: - пр. Тракторостроителей - ул. Василия Стуса - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№215э: - пр. Юбилейный (602 м/р) - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Василия Стуса - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№263э: - пр. Юбилейный (602 м/р) - Салтовское шоссе - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№281э: - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - ул. Амосова и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 20:00 31 июля и с 8:00 до 20:00 1 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».

В связи с этим троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№20: не ходит;

№24: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка».

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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