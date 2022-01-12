"Парковка для оленей" в Харькове не пустует (ФОТО)

В Харькове опять припарковали машину на проезжей части у Сумского рынка, прямо под знаком "Парковка для оленей", из-за чего движение трамваев на этом участке оказалось заблокированным. Фото с места событий публикуют очевидцы в Сети.

Напомним, знак "Парковка для оленей" появился в этом месте около года назад из-за того, что там постоянно бросали машины, и трамваи постоянно останавливались. Тем не менее, даже такой красноречивый призыв к водителям не помог: не реже раза в неделю на этом участке возникает коллапс из-за припаркованного авто.

Пользователи Сети возмущены поведением нерадивых водителей.

"Забирать авто на штрафстоянку, у водителя забирать права навсегда, без права восстановления и пересдачи. А также заплатить за простой транспорта и моральный ущерб пассажирам", - такой способ воздействия на нарушителей инициировал один из комментаторов.

Харьковчане предлагают и другие меры для борьбы с "оленями" на Сумском рынке, некоторые из этих мер находятся вне законодательного поля. Среди предлагаемых в комментариях способов воздействия:

● таранить припаркованные машины трамваем;

● перенести рельсы с этого места;

● поставить столбы, которые не давали бы парковаться;

● забить в асфальт в этом месте шипы или гвозди;

● установить на этом участке дороги бетонные полусферы;

● повесить знак "Парковка запрещена" и поставить там круглосуточно дежурящий эвакуатор, который сразу будет увозить машины нарушителей;

● выделить для дежурства на этом месте инспектора по парковке.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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