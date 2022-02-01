Проїзд першою концесійною дорогою України коштуватиме 2,6 гривні за кілометр, – "Укравтодор"
Проїзд першою концесійною дорогою України коштуватиме приблизно 8 євроцентів (2,56 грн, – ред.) за кілометр.
Про це повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає Forbes.
Водночас ця траса матиме й альтернативну безкоштовну дорогу, наголосив він в інтерв'ю виданню.
Концесійна дорога завдовжки 280 кілометрів поєднуватиме Краковець, Львів, Броди та Рівне.
Як зазначив Івко, техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала компанія "Автомагістраль-Південь". Деталей ТЕО не можуть назвати через договір про нерозголошення.
"Сподіваємося, що законопроєкт (про концесію, – ред.) буде ухвалено у 2022 році. Після цього буде оголошено конкурс на вибір концесіонера і старт будівництва вже цього року", – додав заступник голови "Укравтодорору".
Раніше заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Ганна Юрченко повідомляла, що "Укравтодор" отримав дві приватні ініціативи щодо підготовки двох нових концесійних проєктів. Перша – це маршрут Краковець-Львів-Броди-Рівне (ініціатор – "Автомагістраль-Південь") та дорога Стрий-Мукачеве (ініціатор – Onur).
Источник: biz.censor.net