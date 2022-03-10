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Расписание эвакуационных поездов из Харькова на 10 марта
АО «Укрзализныця» подготовило график движения поездов на сегодня, 10 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».
Харьковчане могут добраться до других городов, пользуясь следующим расписанием движения:
12:36 - №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ИС+ Харьков – Львов
14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
15:09 - №15 Харьков – Рахов
17:00 - №723 Харьков – Львов
19:27 - №795 Харьков – Днепр
21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 - №7 Харьков – Одесса
22:40 - №45 Ужгород – Лиман
В "Укрзализныце" отметили, что дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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