Расписание эвакуационных поездов из Харькова на 10 марта

АО «Укрзализныця» подготовило график движения поездов на сегодня, 10 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».

Харьковчане могут добраться до других городов, пользуясь следующим расписанием движения:

12:36 - №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:09 - №15 Харьков – Рахов

17:00 - №723 Харьков – Львов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород – Лиман

В "Укрзализныце" отметили, что дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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