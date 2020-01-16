В метро Университет произошло столпотворение (ФОТО)

15 января в 15:15 на станции метро Университет, выход на “стекляшку”, произошло столпотворение и образовалась огромная очередь.

По словам людей, очередь образовалась из льготников, которые обязаны показать удостоверение работнику метрополитена, прежде чем пройти на станцию.

Кроме того, очередь образовалась и к турникетам. Большинство турникетов теперь действуют по системе “E-ticket”. Студентки Харькова рассказали, что им уже больше месяца не выдают льготные карты “E-ticket”, приходиться пользоваться картой старого образца, но турникетов под них всего два.

Очередь начиналась с самого входа на станцию метро.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Мамонов

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