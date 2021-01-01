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У Харкові реалізують проєкт щодо зниження заторів на магістралях

У Харкові реалізують проєкт щодо зниження заторів на магістралях

Проект «Зелена хвиля» планують реалізувати на пр. Московському і пр. Гагаріна в 2021 році.

Як повідомив директор КП «Міськелектротранссервіс» Владислав Васенко, завдяки спеціальній програмі світлофори працюють не кожен окремо, а в системі, коли інформація передається від одного світлофора до іншого. Завдяки цьому можна розрахувати середню швидкість транспортного потоку, що виводитиметься на світлові табло, і рекомендувати водієві рухатися на різних ділянках дороги з певною швидкістю.

«В залежності від транспортного навантаження встановлюються режими, які дозволяють транспорту рухатися по проспекту безперервно. Водій, розуміючи, що їхатиме зі швидкістю 50 км на годину, знову потрапить на зелене світло, а на наступному перегоні йому буде рекомендовано їхати зі швидкістю 48 км на годину й т.д. Завдяки цьому проспект Гагаріна, умовно кажучи, можна буде проїжджати не за 15 хвилин, а за п'ять», - пояснив Владислав Васенко.

Директор підприємства зазначив, що в планах міської влади - запустити всі магістралі міста за принципом «зеленої хвилі». За його словами, усунувши велику кількість заторів, вдасться знизити і аварійність.

«Будь-яка пробка призводить до порушень. Водії намагаються проскочити, обігнати, а так люди будуть бачити, що потік рухається, і обганяти нікого не потрібно», - зазначив директор підприємства.

Источник: city.kharkov.ua

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