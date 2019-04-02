У харківській підземці запрацював E-ticket

На даний момент у вестибюлях станцій метро працюють 11 валідаторів E-ticket.

Про це повідомили в прес-службі Харківського метрополітену, передає "UA:Харків".

Ситема електронного квитка запрацювала на станціях "Держпром", "Архітектора Бекетова", "Історичний музей", "Проспект Гагаріна", "Олексіївська" та "Перемога".

Тут пасажири можуть користуватися як звичними картками і одноразовими паперовими квитками, так і єдиним проїзним.

Нагадаємо, у 2017 році E-ticket запрацював у трамваях та тролейбусах. У метро єдиний квиток планували ввести з 1 січня 2018 року, проте старт єдиного квитка відтермінували.

Источник: slk.kh.ua

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