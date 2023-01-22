У Європі різко обмежать швидкість руху авто

Чим нижча швидкість транспортного засобу, тим менш імовірні трагічні наслідки у разі ДТП. Тому в європейських містах шириться ініціатива «Зона 30».

Так, у межах міста Мілана можуть заборонити розганятися швидше за 30 км/год.

Ініціатива нині перебуває на розгляді міської ради. Очікується, що низькошвидкісна територія отримає назву «Зона 30». Її межі включатимуть всю територію міста за винятком кількох великих магістралей.

Обмежувати швидкість у містах рекомендує Європейська рада з питань транспортної безпеки (ETSC). Таким чином Євросоюз розраховує до 2030 року знизити на 50% кількість смертей та тяжких травм у дорожньо-транспортних пригодах. У них традиційно найбільше страждають пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти.

Подібні швидкісні обмеження вже набули чинності у багатьох європейських мегаполісах, наприклад, Амстердамі, Софії, Парижі та Брюсселі, а також у багатьох іспанських містах.

Джерело: businessua.com

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