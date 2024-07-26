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Спецпідрозділ гру вербує агентів для скоєння диверсій у ЄС через Telegram і TikTok

Спецпідрозділ гру вербує агентів для скоєння диверсій у ЄС через Telegram і TikTok

Про посилення російських диверсійних операцій по всій Європі заявляють представники західної розвідки, а польська влада звітує про арешт за останні шість місяців 18 людей за підозрою у ворожій діяльності або диверсії у співпраці з росією чи білоруссю.

На початку 2024 року спецпідрозділ гру завербував через Telegram чоловіка в Латвії, який за їхнім завданням жбурнув «коктейль Молотова» в Музей окупації в Ризі, йдеться (https://dossier.center/diversion/) у розслідуванні антикорупційного центру «Досьє».

Також кремлівські спецпризначенці причетні до:

• розпалювання антисемітизму – у 2023 році група завербованих через TikTok громадян Молдови намалювала зірки Давида на будівлях по всьому Парижу на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту;

• організації лівих антинатовських протестів – у європейських містах організовуються акції під такими гаслами, як «ні втягуванню нашої країни у війну» або «НАТО – наш спільний ворог»;

• організації вибухів і підпалів у Німеччині – у квітні Федеральна прокуратура країни арештувала двох громадян Німеччини та росії за підозрою в диверсіях, зокрема на військових базах США.

Джерело: https://t.me/spravdi/40376

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