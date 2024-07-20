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Bloomberg: Европа договорилась о новых мерах по борьбе с российским теневым флотом

Bloomberg: Европа договорилась о новых мерах по борьбе с российским теневым флотом

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-18/europe-agrees-new-crackdown-on-russian-oil-tanker-shadow-fleet?srnd=homepage-europe)

▪️Премьер Британии Кир Стармер сообщил, что 44 европейских государства одобрили план на заседании Европейского политического сообщества.

▪️Совместный «призыв к действию» направлен на то, чтобы блокировать деятельность флота из примерно 600 судов, которые, по мнению западных стран, используются москвой для транспортировки около 1,7 миллиона баррелей нефти в день, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

▪️Правительство Британии также объявило о введении санкций в отношении 11 танкеров, которые, по его мнению, используются для перевозки российской нефти.

▪️«Вместе с нашими европейскими партнерами мы дали четкий сигнал тем, кто поддерживает попытки путина обойти санкции: мы не позволим теневому флоту россии и грязным деньгам, которые он генерирует, свободно перемещаться по европейским водам и подвергать риску нашу безопасность», — заявил Кир Стармер.

▪️8 из 11 танкеров, попавших под санкции Британии, принадлежат «Совкомфлоту», а 3 других имеют признаки судов теневого флота, говорится в обновленном санкционном списке.

▪️В настоящее время более 60 нефтяных танкеров находятся под санкциями властей США, Британии или ЕС. В результате принятых мер подавляющее большинство танкеров прекратили загрузку.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15670

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