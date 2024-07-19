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Вступление Украины в ЕС: фон дер Ляен назвала приоритет своего второго срока в Еврокомиссии
Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії.
За її призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, а проти — 284.
Президент Еврокомиссии заявила, что интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС будет приоритетом ее второго срока в должности.
«Эти государства избрали свободу вместо угнетения и заслуживают того, чтобы стать членами блока», - отметила она.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/39248