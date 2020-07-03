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Закрытые для проезда улицы Харькова

Закрытые для проезда улицы Харькова

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Познанской, будет запрещено с 8:00 до 21:00 3 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.

Для объезда закрытого участка будет организовано двухстороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Кроме того, с 8:00 до 21:00 4 июля будет запрещено движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев при движении в сторону пр. Льва Ландау. Для объезда закрытого участка также будет организовано двухстороннее движение транспорта по встречной полосе.

Поэтому 3 и 4 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбусы будут курсировать так:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№24: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;

№20 - временно не курсирует.

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Движение транспорта по ул. Славянской будет запрещено до 20:00 18 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков текущего ремонта улицы.

Ранее движение планировалось возобновить 4 июля.

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Движение транспорта по ул. Cемиградской, на участке от ул. Бестужева до въезда Семиградского, запрещено до 17.00 6 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на канализационной сети по ул. Семиградской в ​​районе дома №26.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Бестужева, Веринской, Академика Павлова, пр. Московскому, въезду Семиградскому и др.

Также в это время автобусы №233э, 269э осуществляют объезд следующим образом:

при движении в сторону Салтовки: - ул. Семиградская - ул. Тюринская - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе и далее по маршруту.

Источник: city.kharkov.ua

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