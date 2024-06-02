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Акціонер Tesla звинувачує Маска в інсайдерській торгівлі акціями на понад 7,5 мільярда доларів

Акціонер Tesla звинувачує Маска в інсайдерській торгівлі акціями на понад 7,5 мільярда доларів

Акціонер Tesla подав позов до суду на Ілона Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі, коли він продав понад 7,5 млрд доларів акцій компанії наприкінці 2022 року.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Маска звинувачують у тому, що він продав акції до того, як були оприлюднені потенційно невтішні цифри виробництва та поставок.

Акціонер Майкл Перрі в позові, поданому до Канцелярського суду штату Делавер, заявив, що ціна акцій Tesla різко впала після того, як 2 січня 2023 року були оприлюднені показники компанії за четвертий квартал, і стверджував, що Маск "неправомірно отримав вигоду" у вигляді інсайдерських прибутків на суму близько 3 млрд дол.

Позов також звинувачує директорів Tesla в порушенні своїх фідуціарних обов'язків, дозволивши Маску продати акції.

У позові Перрі стверджує, що Маск, який у 2022 році заявив, що попит на автомобілі Tesla "відмінний", дізнався про нижчі, ніж очікувалося, показники в середині листопада, маючи доступ до даних у режимі реального часу, і продав свої акції до того, як інформація стала надбанням громадськості.

Після новин про знижки на автомобілі, які викликали занепокоєння щодо попиту, та оприлюднення цифр у січні, акції Tesla впали в ціні.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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