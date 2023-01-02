Apple відмовилася від виробництва нового пристрою

Apple скасувала виробництво 14,1-дюймового iPad Pro, вихід якого планувався у 2023 році. Про це повідомляє портал Macrumors з посиланням на інсайдера та аналітика Росса Янга.

Згідно з ранніми витоками, Apple розробляла iPad Pro з дисплеєм mini-LED, діагональ якого мала скласти 14,1 дюйма. Вперше про існування такого планшета заговорив журналіст Bloomberg Марк Гурман, а згодом цю інформацію підтвердив Янг. Тепер останній заявив, що в компанії передумали та скасували або відклали випуск планшета з невідомих причин.

У поточному модельному ряду Apple є 11- та 12,9-дюймові iPad Pro на базі чіпів M1 та M2. Таким чином, якби купертинівці випустили iPad Pro з екраном діагоналлю 14,1 дюйми, це був би найбільший планшет компанії.

Очевидно, однією з причин скасування виходу пристрою є швидкий перехід планшетів Apple з екранів mini-LED на OLED-матриці, і великий iPad з’явиться в майбутньому з новим типом дисплея.

Джерело: portaltele.com.ua

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