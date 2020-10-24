Банк арештував кошти на рахунку, на який я отримую зарплату, пенсію або інші соціальні виплати. Чи має право?

Уявімо ситуацію: банк арештував ваш рахунок, на який ви отримуєте зарплатню, соціальні виплати, стипендію чи пенсію. Причина – ви припинили погашати свій кредит або маєте неоплачені штрафи чи аліменти. Чи має банк право? І як можна розблокувати рахунок?

Ми отримали близько 130 таких звернень громадян за 9 місяців 2020 року.

Кредит – це ваше зобов’язання. Ви взяли на себе відповідальність сплатити тіло, відсотки, комісії, коли підписали договір. Якщо ви порушите умови, ваш кредитор може звернутися до державного чи приватного виконавця та до суду. Ваші кошти на рахунках можуть арештувати на підставі виконавчого напису нотаріуса або рішення суду.

Але є дуже важливе "але". Зарплатня, соціальні виплати, стипендія та пенсія – це так звані цільові кошти. І законодавство встановлює обмеження – лише частину цільових коштів можна відраховувати для погашення боргів. Розмір відрахувань може становити від 20 до 50%.

Чому ж банк тоді арештовує всі кошти на рахунку? Диявол криється у деталях. Банки можуть не мати технічної можливості відкрити окремий рахунок для цільових коштів. Тому відкривають звичайний поточний рахунок, на який можуть зараховуватися абсолютно будь-які кошти. Якщо ваш зарплатний, пенсійний чи соціальний рахунок є поточним, то можуть арештувати усі кошти. Бо немає технічної можливості розділити цільові кошти та «звичайні».

Чи можна розблокувати принаймні частину вашої зарплати, пенсії чи соціальних виплат? Так. Але потрібно звернутися до органів виконавчої служби і дати їм документальне підтвердження, що на ваш поточний рахунок зараховувалися виключно цільові кошти. Це може бути довідка з місця роботи, навчання, соціального страхування, пенсійного фонду.

Але дуже важливо самому запобігати таким ситуаціям. А саме уникати заборгованостей, які можуть призвести до арешту коштів на рахунках.

Більше інформації – за посиланням https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-areshtuvav-koshti-na-rahunku-na-yakiy-ya-otrimuyu-zarplatu-pensiyu-abo-inshi-sotsialni-viplati-chi-maye-pravo?fbclid=IwAR3-M9mHnTv8Vyk_Z94CwT0YfUGrbSN0JUrvW-7bCjqq5YY8HgnANhZzNjs

Источник: facebook.com / Національний банк України

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