Bayer начала строительство завода Monsanto по производству семян кукурузы в Житомирской области

В начатое строительство компанией Bayer завода Monsanto в с. Почуйки (Попельнянский р-н Житомирской обл.) по производству семян кукурузы будет инвестировано EUR60 млн, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

“Сегодня вместе с директором ООО “Монсанто-семена” Владимиром Онищенко заложили символическую “капсулу времени” на месте строительства новых мощностей этого предприятия. Более EUR60 млн дополнительных инвестиций во время войны – это лучшее свидетельство не только международной поддержки Украины, но и того, что крупные инвесторы верят в нашу победу”, – написал он в Telegram.

Бунечко подчеркнул, что “Монсанто-семена” уже является одним из крупнейших семенных заводов в Восточной Европе. Он обеспечивает гибридами кукурузы не только украинских фермеров, но и аграриев Румынии, Венгрии и Франции. После строительства дополнительных мощностей еще больше возрастет его потенциал.

“Расширение производства – это одновременно создание новых рабочих мест в Житомирской области, увеличение налоговых поступлений в бюджет, а также валютной выручки, что очень важно для украинской экономики в условиях войны”, – отметил он.

При этом глава Житомирской ОВА отметил ответственную позицию Bayer, которая в 2022 году через два месяца после начала полномасштабного вторжения для поддержки фермеров, проводивших посевную в сверхсложных условиях, передала им бесплатно 140 тонн семян кукурузы селекции Monsanto.

Как сообщалось, инвестиции будут направлены на строительство новой сушилки для семян, закупку современного сельхозоборудования, строительство складских помещений и двух бомбоубежищ для сотрудников.

Первая очередь завода по производству семян кукурузы стоимостью около EUR200 млн была запущена в 2018 году. На предприятии работает около 100 штатных сотрудников и от 250 до 300 сезонных рабочих. Завод Bayer является одним из крупнейших в регионе.

Bayer – транснациональная компания, которая работает в области медицины и сельского хозяйства. Штаб-офис компании находится в Леверкузене, Германия. В 2022 году в группе компаний Bayer работало около 101 тыс. человек, а объем продаж составил EUR50,7 млрд.

В Украине компания работает с 1992 года и представлена фармацевтическим подразделением, отделом безрецептурных препаратов, а также аграрным направлением. Общая численность сотрудников – 700 человек.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»