Більшість криптовалют впали на 90% від своїх максимумів

Згідно з даними CoinGecko, зі 100 найпопулярніших криптовалют 72 опустилися в ціні на 90% від історичних максимумів. Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією 9 впали в середньому на 90% під час поточного спаду ринку. Вартість біткоїна опустилась на 70% від попереднього максимуму в листопаді ($ 69 000). Друге місце займає ефіріум, що впав на 78% від своєї попередньої найвищої ціни.

У наступній десятці Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Solana (SOL) і Polkadot (DOT), які знизилися на 68−88% від попередніх максимумів. Найстійкішою наразі є криптовалюта UNUS SED LEO (LEO), яка впала лише на 38%. LEO — цифрова криптовалюта, призначена для використання на криптобіржі Bitfinex, щоб знижувати комісії для трейдерів.

Багато криптовалют знизились у ціні впродовж цього тижня, оскільки загальна капіталізація ринку впала на 24% (з $ 1,3 трильйона до $ 996 мільярдів за 7 днів). За цей час BTC також опустився приблизно на 35% (з $ 30 500 до $ 20 216 за 7 днів). На момент написання новини біткоїн торгується вже за $ 21 147, оскільки FRS (Federal Reserve System) оголосила про підвищення відсоткових ставок щоб побороти інфляцію.

Варто зауважити, що стейблкоїни також не застраховані від краху, попри свою теоретичну стабільність. З 2018 року багато стейблкоїнів, таких як USDT, USDC та BUSD коливались у межах 10−30%. Тому аналітики радять бути готовими до будь-яких змін на ринку.

Источник: internetua.com

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